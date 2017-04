Maltempo a Milano, primi allagamenti in città: allerta anche giovedì per il “rischio idraulico”

Pioggia, allagamenti e traffico rallentato in tante strade. Milano fa i conti con il maltempo che, puntuale, si è abbattuto sulla città.

Da mercoledì mattina, infatti, sul capoluogo meneghino piove senza sosta e subito si sono verificati - anche loro puntuali - i primi allagamenti. Le situazioni più complicate vengono segnalate in viale Zola - zona Parco Sempione -, dove l’acqua si è riversata sulla carreggiata, e in via Valtellina - in prossimità di via Carlo Farini - dove il traffico è molto rallentato a causa degli allagamenti.

Ancora sotto controllo, per ora, i livelli di Seveso e Lambro, che stanno comunque crescendo.

[#ProntoIntervento] Prudenza in via Valtellina prossimità via Carlo Farini, allagamento carreggiata #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 26 aprile 2017

Intanto, l’allerta meteo già proclamata per mercoledì è stata prolungata anche a giovedì 26 aprile. Per Milano è stato emanato un avviso di ordinaria criticità - livello due su quattro - di “rischio idraulico” che mette in guardia da “onde di piena di fiumi e torrenti che allagano le aree circostanti” causate da “precipitazioni intense o prolungate”.

Anche per giovedì, infatti, il meteo non dovrebbe cambiare e su Milano dovrebbe continuare a piovere.