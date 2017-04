Mecenate: esplode tubo dell'acqua e si allaga il quartiere | Foto: 'sommerso' un condominio

Buona parte del quartiere si risvegliata completamente sott'acqua. L'allagamento ha coinvolto un tratto di Mecenate e viale Ungheria. Tutto a causa della rottura di un grosso tubo dell'acquedotto sul quale già stavano lavorano di tecnici del Comune.

Un sabato mattina diverso, in particolare, per i residenti di un condominio in viale Ungheria raggiunto velocemente dall'acqua e allagato in parte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale e la polizia locale, che ha chiuso la carreggiata verso sud di via Mecenate, tratto tra viale Ungheria e via Quintiliano.