"C'è una bomba in banca", scatta l'allarme in zona Duomo: filiale evacuata e tram deviati

Allarme bomba mercoledì pomeriggio in pieno centro a Milano.

L'allerta è scattata alle 14.45, quando una telefonata anonima al centralino della Banca Popolare di Lodi ha segnalato la presenza di un ordigno all'interno della filiale di piazza dei Mercanti, a due passi dal Duomo, che ha anche un secondo ingresso in via Orefici.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli artificieri dei carabinieri, che hanno evacuato l'istituto di credito e isolato la zona.

Deviati anche i tram 2, 12, 14 e 16 di Atm che non fermano in via Orefici.