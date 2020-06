Allarme bomba a Magenta, scatta l'allerta massima per un pacco abbandonato in strada

Strada transennata e carabinieri al lavoro per un allarme bomba in via Del Brugallo a Magenta (hinterland Ovest di Milano) nel pomeriggio di martedì 2 giugno.

L'allerta è scattata nel primo pomeriggio quando alcuni passanti hanno segnalato alle forze dell'ordine un pacco abbandonato sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Abbiategrasso e successivamente gli artificieri.

Secondo quanto riferito dal comando provinciale di Milano si è trattato di un falso allarme: all'interno della scatola sul marciapiede è stato trovato un oggetto inerte.