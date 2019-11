Allarme bomba a Malpensa, trovato oggetto sospetto in una valigia: evacuato il Terminal 2

Allarme bomba al terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa. Nella serata di mercoledì 6 novembre il terminal dal quale partono le compagnie low cost è rimasto chiuso dalle 18.40 fino alle 19.

Secondo quanto trapelato pare che lo scanner di un varco di controllo abbia identificato un oggetto sospetto all'interno di un bagaglio a mano di un viaggiatore. È quindi scattato il "Piano Leonardo da Vinci" che prevede la chiusura dello scalo, garantendo l'operatività dei voli.

Il bagaglio è stato preso in carico dalle forze dell'ordine e portato in un'area sicura per essere esaminato dagli artificieri. Stando a quanto emerso pare che gli esperti che hanno esaminato la valigia abbiano verificato che si trattava di fili elettrici che uscivano da un computer. L'allarme è comunque rientrato.

Sul posto sono intervenuti, in via preventiva, anche i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco.