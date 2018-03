Allarme bomba in una scuola di Milano: edificio evacuato e strade chiuse

Allarme bomba presso l'istituto magistrale Gaetana Agnesi di via Tabacchi a Milano nella mattinata di martedì 20 marzo. E' successo intorno alle otto e mezza di mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la polizia locale. Si è reso necessario isolare la struttura chiudendo diverse strade: per l'esattezza via Giovenale, via Gentilino (da via Giovenale a corso San Gottardo), via Baravalle (da via Tabacchi a piazza Tito Lucrezio Caro), via Balilla (da via Tabacchi a via Gentilino), via Tabacchi (da via Castelbarco a via Balilla).

La scuola interessata dall'allarme è stata temporaneamente evacuata. Gli artificieri sono intervenuti e hanno ispezionato l'edificio da cima a fondo. Poi è rientrato l'allarme e, verso le undici e venti, le vie sono state riaperte.