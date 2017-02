Metropolitana rossa sospesa tra Gambara e Bisceglie "su disposizione delle Autorità"

Ancora una sospensione per verifiche in metropolitana. E' la quarta volta negli ultimi giorni. Questa volta la linea rossa, la M1, è rimasta sospesa per un decina di minuti, intorno alle quindici, tra le fermate di Gambara e di Bisceglie, "su disposizione delle Autorità".

Poco prima delle diciassette, la circolazione è stata interrotta anche tra Sesto Marelli e Sesto Fs: analoghi controlli.

Ne ha dato notizia l'Azienda trasporti milanesi su Twitter. L'Atm ha messo a disposizione dei passeggeri il servizio di bus sostitutivi tra le stazioni coinvolte.

I TWEET

#M1: riprende gradualmente la circolazione dopo una breve sospensione tra Sesto Marelli e Sesto FS su disposizione delle Autorità. — ATM informa (@atm_informa) 2 febbraio 2017