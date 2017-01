Ghiaccio, è ancora allerta. Il comune: "Custodi e amministratori spargano il sale"

Nuova allerta ghiaccio dopo la giornata "campale" di venerdì 13 gennaio, con marciapiedi e strade della città ridotte a lastre scivolose a causa del gelicidio e conseguenti cadute (con super lavoro per i pronto soccorso cittadini).

La protezione civile ha diramato un'allerta moderata dalle quattro di notte alle nove di mattina per lunedì 16 gennaio, quando si prevedono temperature in discesa fino a cinque gradi sotto zero. "Per prevenire disagi ed eventuali incidenti - dichiara l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Carmela Rozza - si invita la popolazione, in particolare custodi e amministratori, a spargere sale sui marciapiedi di fronte a condomini e altre proprietà private".

Predisposto l'impiego di 107 veicoli spargisale dell'Amsa, con oltre 210 operatori, per procedere alla salatura delle strade con presenza di sottopassi e cavalcavia, ma anche tenere sotto controllo strade di largo scorrimento, marciapiedi con fermate di mezzi pubblici e accessi alle metropolitane, agli ospedali, alle chiese e alle scuole.

Venerdì 13 gennaio furono accese le polemiche: il comune, sotto accusa per non avere fatto abbastanza, replicò di avere sparso 174 tonnellate di sale, ma precisò anche che il gelicidio rende spesso inutile l'uso del sale.