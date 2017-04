Milano, pioggia e violenti temporali in arrivo: allerta per “rischio idraulico” lunedì 1 maggio

Sarà un 1 maggio all’insegna del maltempo e dell’allerta meteo per Milano, che lunedì dovrà fare i conti con una perturbazione che si abbatterà sulla città.

Le previsioni meteo, in effetti, lasciano poco spazio ai dubbi. A partire dalle otto del mattino a farla da padrone sarà la pioggia, che col passare delle ore si trasformerà in veri e propri temporali violenti, con un “picco” di precipitazioni atteso tra le undici e le cinque del pomeriggio.

In serata, poi, i temporali dovrebbero tornare a diminuire di intensità, con la pioggia che comunque non lascerà Milano.

Per questo, la sala operativa della protezione civile lombarda ha emesso un avviso di criticità ordinaria - livello di pericolosità due su quattro - per “rischio idraulico” per Milano e provincia.

“Precipitazioni intense o prolungate possono innescare onde di piena di fiumi e torrenti - avvisa la protezione civile -, che allagano le aree circostanti”.

Sorvegliati speciali, come sempre, saranno il Seveso e il Lambro, che durante l’ultima allerta meteo della scorsa settimana - quando si erano verificati solo alcuni allagamenti di strade - erano rimasti negli argini.