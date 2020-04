Maltempo a Milano, scatta l'allerta meteo per temporali forti: ecco le previsioni

Maltempo a Milano. Alle 14 di giovedì 30 aprile è entrata in vigore un'allerta meteo proclamata dalla protezione civile di regione Lombardia per temporali forti. La comunicazione prevede un livello di "criticità ordinaria", codice giallo, livello due su quattro. Seveso e Lambro saranno sorvegliati speciali. L'allerta cesserà alla mezzanotte.

Le previsioni meteo

Per il pomeriggio/sera di oggi giovedì 30/04, si prevede il passaggio di una perturbazione atlantica con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense sulle zone prealpine e localmente su pianure prospicienti. I fenomeni più intensi si esauriranno entro la giornata odierna; sulle zone orientali qualche debole precipitazione residua potrebbe persistere sino alle primissime ore di domani, venerdì 01/05. Nuove deboli precipitazioni sparse sono attese nel pomeriggio e in serata di domani 01/05 su zone prealpine e alpine.

Si evidenzia che per il pomeriggio/sera di oggi 30/04, nonostante non si prevedano cumulate di pioggia areali significative sul territorio, non si escludono isolati fenomeni intensi (a carattere di rovescio e temporale) e possibili locali accumuli in corrispondenza di questi fenomeni anche di 40-60 mm in poche ore. La probabilità maggiore di fenomeni più intensi e diffusi sarà sulla fascia prealpinia centro-orientale, ma fenomeni temporaleschi saranno possibili su tutta la fascia prealpina e di pianura prospiciente. Possibili raffiche di vento oltre i 70 km/h su appennino pavese.