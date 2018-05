Maltempo, allerta temporali forti: attivato il monitoraggio del Seveso e del Lambro

Previsti forti temporali a Milano e in provincia. Il comune ha diffuso una comunicazione di allerta meteo valida a partire dalla mezzanotte di domenica 27 maggio per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali.

E' stato attivato il COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza e il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. In vista di eventuali situazioni di emergenza sono state allertate anche

Il Comune ha invitato i cittadini "a fare particolare attenzione nella notte ai sottopassi, cantine e box interrati e di segnalare immediatamente eventuali criticità al numero della Polizia Locale 020208".