Mistero a Paderno Dugnano: trovato in strada altarino con galline sgozzate, candele e fiori

Foto Ilnotiziario.net

Ritrovamento decisamente macabro a Paderno Dugnano. Giovedì mattina, infatti, alcuni cittadini si sono imbattuti in quello che è subito sembrato una sorta di altarino per riti religiosi o magici “abbandonato” in strada in via Pietro Nenni.

Sull’asfalto, come racconta “Il Notiziario”, sono stati lasciati due teli di stoffa - uno rosso e uno nero -, due sottovasi con all’interno due galline sgozzate ed eviscerate e un calice di vino con dentro due calabroni morti.

A completare il quadro, più insolito che mai, ci hanno pensato due bottiglie di superalcolici e un bicchiere.

Il materiale, che ha incuriosito non poco i cittadini, è stato sequestrato dalla polizia locale, che sta ora indagando per cercare di fare luce sul caso.