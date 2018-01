Denunciò Berlusconi e Weinstein. Ambra Battilana: "Farò un film sul Bunga Bunga"

Aveva da poco compiuto 18 anni la torinese Ambra Battilana, ed insieme alla verbanese coetanea Chiara Danese era reduce dalle selezioni di Miss Piemonte. Ambra era arrivata prima, Chiara terza. Emilio Fede, il giorno prima, le aveva "provinate" come meteorine e le invita ad Arcore per partecipare ad una cena con il presidente del consiglio Silvio Berlusconi. E' la sera del 22 agosto 2010. Le due ragazze accettano e sarà quella l'unica loro partecipazione alle "cene eleganti".

Ora Ambra Battilana, a margine del processo "Ruby Ter" a Milano in cui Berlusconi è accusato di avere corrotto alcune partecipanti alle cene in cambio del silenzio, fa sapere che vorrebbe fare un film sull'intera vicenda. "Ho visto - aggiunge - che il regista Sorrentino ha avuto la mia stessa idea". Secondo la modella italo-filippina, però, "se il lavoro artistico di Sorrentino sarà migliore del mio, io posso portare la mia esperienza personale, perché ho partecipato ad una delle cene e ho visto coi miei occhi che cosa accadeva".

La donna, il cui nome è ora Ambra Gutierrez, vive a New York e nel 2015 ha denunciato il produttore di Hollywood Harvey Weinstein per avere abusato di lei. Dopo essersi recata alla Special Victims Division, che nella polizia di New York si occupa di stupri, il giorno successivo (su richiesta degli agenti) ha registrato una propria conversazione con Weinstein durante la quale, sostanzialmente, il produttore ha ammesso di avere abusato di lei il giorno prima.

Weinstein, in conversation with Gutierrez, admits to groping her. Here’s the audio: https://t.co/zSQbK5NV0c pic.twitter.com/vmrrSUp43w — The New Yorker (@NewYorker) 10 ottobre 2017

Dalle carte del procedimento sul caso Ruby, emerge che Ambra Battilana e Chiara Danese parteciparono alle cene di Arcore una sola volta, rimanendo basìte tutto il tempo per il comportamento del presidente del consiglio e della dozzina di ragazze presenti, rifiutandosi di spogliarsi una volta raggiunta la sala discoteca e infine chiedendo di andarsene prima della fine della serata.