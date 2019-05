Amianto, "tesoretto" da 16 milioni dal governo per gli edifici pubblici lombardi

Sedici milioni di euro in arrivo dal governo per smaltire l'amianto dagli edifici pubblici in Lombardia. Lo ha annunciato Raffaele Cattaneo, assessore regionale all'ambiente, ricordando il recente stanziamento (regionale) da un milione sempre per l'amianto dagli edifici privati.

Il denaro arriva nell'ambito del Fondo per la coesione territoriale. "Sono finanziamenti significativi - ha spiegato l'assessore - per poter incidere su una tematica particolarmente sentita in Lombardia. E' importante che ogni livello istituzionale si impegni per affrontare con concretezza un tema delicato e complesso come questo".

Cattaneo si è confrontato sul tema con i consiglieri regioanli nell'ambito della commissione consiliare competente. "Il tema dell'amianto - ha continuato l'assessore - è serio e va affrontato nella modalità più consapevole possibile. In questi anni abbiamo messo in campo azioni per aiutare soggetti pubblici e privati e indurli allo smaltimento di questo materiale che, quando è particolarmente deteriorato, attraverso le sue fibre volatili, può provocare danni alla salute. Per questo motivo abbiamo bisogno di adeguati impianti di smaltimento che possano raccogliere l'amianto in modalità più sicure".

Amianto, il Comune si sostituisce alla proprietà

Quello dell'amianto è un tema sempre attuale. Di recente il Comune di Milano ha dato il via ai lavori di rimozione dell’amianto nell’area privata della ex Galvanica di via Bazzi, zona sud della città. Verranno rimosse due coperture, di una tettoia l’una e dello stabile dell’ex fabbrica l’altra (350 metri quadrati di amianto in tutto), per un lavoro che durerà circa un mese e per il quale sono stati stanziati circa settantamila euro. Si tratta di un edificio privato, posto in un’area privata, sul quale l’Amministrazione ha comunque deciso di intervenire per la necessaria bonifica da amianto, in sostituzione del titolare della proprietà.