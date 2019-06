Amianto negli stabilimenti dell'Alfa Romeo di Arese: assolti tutti gli ex vertici Fiat

Tutti assolti anche in appello a Milano gli ex vertici ed ex manager di Fiat, Alfa Romeo e Lancia, imputati per una quindicina di casi di operai morti per forme tumorali provocate dall'esposizione all'amianto negli stabilimenti dell'Alfa Romeo di Arese.

I giudici lunedì hanno confermato l'assoluzione decisa dal Tribunale per l'ex ad di Fiat Auto Paolo Cantarella, per l'ex presidente Fiat Giorgio Garuzzo, per l'ex presidente di Lancia Industriale Pietro Fusaro e per altri due ex ad di Alfa Romeo.

Il primo grado

Erano accusati di omicidio colposo per circa 15 operai morti di tumore tra gli anni '70 e gli anni '90. I manager sono stati assolti in primo grado perché non era stato possibile dare per certa la correlazione tra l'amianto presente nello stabilimento e i decessi.