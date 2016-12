Il terrorista di Berlino cammina in Stazione Centrale: l'immagine ripresa dalle telecamere

Zaino sulle spalle e mani in tasca. Così le telecamere a circuito chiuso della stazione Centrale di Milano hanno ripreso Anis Amri, il presunto terrorista responsabile della strage di Berlino, mentre attraversava la Stazione Centrale di Milano. L'immagine è stata diffusa dalla Questura di Milano nella mattinata di martedì 27 dicembre.

Amri era arrivato a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 23 dicembre con un treno partito da Torino, dove era arrivato con un treno partito da Chambery (Francia). Più precisamente l'immagine è stata ripresa alle 00.58, due ore prima di essere fermato a Sesto San Giovanni da una volante della polizia. Secondo alcune ricostruzioni degli inquirenti Amri è arrivato a Sesto San Giovanni in autobus. Non è ancora chiaro quale fosse la sua destinazione finale del suo viaggio.

VIDEO | La promessa del terrorista: “Vi sgozziamo come maiali”

Nei giorni scorsi in Tunisia è stato arrestato il nipote del presunto terrorista. Secondo gli investigatori avrebbe aiutato Anis Amri a scappare. Non è ancora chiaro se il giovane arrestato sarà in grado di aiutare gli investigatori a ricostruire con precisione le mosse del terrorista.