Anagrafe di via Larga: aperta per due sabati a giugno

Due aperture straordinarie per l’Anagrafe centrale in vista delle partenze estive. Sabato 17 giugno e sabato 24 giugno gli sportelli di via Larga 12 saranno aperti al pubblico dalle 8.30 alle 15.30 con orario continuato. Durante le due giornate sarà possibile richiedere certificazioni anagrafiche e rilascio delle tessere elettorali.

I cittadini già in possesso di prenotazione potranno richiedere l'emissione della carta d’identità in formato elettronico. Sabato 17 giugno, per allietare la permanenza negli uffici dei più piccoli, due volontari leggeranno alcuni brani tratti da testi per ragazzi, grazie al progetto "Lettura del sabato mattina ai bambini".

Sabato 24 giugno, dalle 10 alle 13.30, torna "Biblioteca in Attesa", il progetto sperimentale che offre ai cittadini la possibilità di prendere in prestito i libri presenti nello spazio dedicato all'interno del Salone, sfogliare quotidiani e riviste e consultare su tablet il catalogo online del Sistema Bibliotecario di Milano e l’edicola internazionale di MLOL (la rete italiana di biblioteche digitali).