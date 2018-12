Milano, Andrea Damante derubato fuori da un ristorante: "Sei un pezzo di me..., uno sfigato"

Disavventura milanese per Andrea Damante, deejay veronese ed ex concorrente del Grande Fratello vip.

Giovedì, infatti, Damante è stato derubato fuori da un ristorante nel quale aveva trascorso la pausa pranzo. Il ladro, fuggito, gli avrebbe rubato uno skateboard e poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

A raccontarlo è stato lo stesso deejay, con un duro sfogo su Instagram. "Allora - ha esordito furioso -, io vorrei dire al pezzo di me... che mi ha rubato lo skateboard fuori dal ristorante che sei uno sfigato, perché non si rubano le cose. E niente, spero che scivoli. Sei uno sfigato, fratello - ha concluso - non si ruba!".