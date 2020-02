Coppia dell'acido, il complice Magnani rimane in carcere: la decisione dei giudici

Andrea Magnani, "complice" della coppia dell'acido, rimane in carcere. Arrestato nel 2015 e condannato a 8 anni e 9 mesi per le aggressioni con l'acido a Milano, era d'accordo con la coppia Alexander Boettcher-Martina Levato: era stato sfigurato lo studente Stefano Savi per una sorta di "vendetta" amorosa.

Secondo quanto riportato dalle agenzie, l'entità della pena residua era compatibile con la concessione della misura alternativa alla detenzione, la relazione del carcere era positiva e il sostituto pg Nicola Balice aveva dato parere favorevole.

Ma non può uscire, però, per andare in affidamento in prova. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano.