Tragedia nel mondo del karate, morto Andrea Nekoofar: era in Grecia con la fidanzata

È morto Andrea Nekoofar, 20enne milanese, giovane speranza del karate italiano. Nekoofar è morto nella giornata di giovedì 27 luglio, come riportato in una nota della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali): "È con grande tristezza e sincera emozione che la Federazione apprende della tragica scomparsa di Andrea Nekoofar, giovane promessa del Karate Azzurro. La Fijlkam tutta si unisce al dolore della famiglia ed esprime profondo cordoglio per la perdita di un giovane di grande talento".

Incidente con il quad in vacanza: morto Andrea Nekoofar

Andrea Era nato a Milano da padre iraniano, gareggiava per il Centro Sportivo dell’Esercito. Il 2 luglio aveva aveva conquistato la medaglia d’oro nella categoria Under21 del kata, disciplina del karate, in occasione della Youth Cup 2017 di Umag. A settembre avrebbe dovuto prendere parte alla Premier League in Germania, ma il suo sogno erano le olimpiadi. La sua carriera è si è spezzata in Grecia, dove si trovava in vacanza con la fidanzata, dove è morto in un incidente stradale, sembra con un quad.

A proposito della sua passione, sulla sua pagina facebook, scrisse queste parole: "Potevo andare a giocare a calcio, basket o rugby. Ma ho scelto di continuare a fare questo sport sai perché? Perché una volta che ci entri non ci esci più, una volta che in gara entri in quel quadrato e senti le urla dei tuoi compagni e gli applausi del pubblico senti una gioia immensa ti senti il più forte di tutti anche se poi esci sconfitto".