Milano, ritrovato il 14enne Andrea Vollaro

È stato ritrovato Andrea Vollaro, il ragazzino di quattordici anni scomparso nel nulla martedì notte. A dare la bella notizia è stata Beatrice Uguccioni, vicepresidente del consiglio comunale di Milano e amica di famiglia dei genitori del giovane.

Andrea era sparito nella notte tra martedì e mercoledì, quando era uscito di casa portando con sé una bella somma di denaro in contante, una bici e la sua chitarra elettrica.

Mercoledì mattina, una volta accortisi che loro figlio non era più in casa, i genitori avevano dato l’allarme e avevano cominciato a diffondere sui social appelli per ritrovarlo.

La bici di Andrea era stata ritrovata in via Torino, mentre l’ultimo ad aver visto il giovane - verso le tre di martedì notte - era stato un clochard che si trovava in piazza Duomo.

Secondo le prime informazioni, il quattordicenne è stato ritrovato nei pressi della stazione di Garibaldi. Non sono ancora noti, al momento, i motivi del suo allontanamento. Quel che è certo è che adesso Andrea è con i suoi genitori.