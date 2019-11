L'anello si incastra al dito: mamma accompagna una 12enne dai pompieri per "liberarla"

Per la seconda volta in pochi giorni, i vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per aiutare una ragazzina a cui era rimasto incastrato un anello al dito. Un intervento forse "inusuale" rispetto a quelli a cui i vigili del fuoco sono normalmente chiamati, ma che fa parte comunque dei loro compiti.

Non tutti sanno, infatti, che i pompieri sanno utilizzare un kit studiato appositamente per questi interventi. Lo sapeva, probabilmente, la mamma che, nella mattinata di sabato, ha accompagnato la figlia di 12 anni al distaccamento dei vigili del fuoco di piazzale Cuoco, chiedendo aiuto.

Il precedente in ospedale

I pompieri si sono adoperati con un lavoro di precisione utilizzando una piccola smerigliatrice e una pinza, fino a liberare il dito della 12enne dall'anello. La stessa tecnica utilizzata qualche giorno fa per rimuovere un anello da un dito di un'altra ragazza preadolescente: in quel caso, però, la giovane si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale Città Studi e i medici hanno chiamato i vigili del fuoco perché intervenissero in via Jommelli, direttamente in clinica.