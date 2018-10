L'anello è troppo stretto per toglierlo, vigili del fuoco "liberano" una donna al pronto soccorso

Non sempre i vigili del fuoco sono chiamati a spegnere drammatici incendi. Il loro compito si esplica anche su fatti meno dirompenti, sebbene anch'essi abbiano una certa e ovvia rilevanza per le vittime. Ne sanno qualcosa i pompieri di Magenta, chiamati il 17 ottobre dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Fornaroli per risolvere una situazione particolare. La vicenda è stata raccontata dal giornale locale BiaNews.

Al nosocomio si era recata una donna, lamentando gonfiore e dolore al dito di una mano, da cui non riusciva più a sfilare un anello. Gli infermieri del Fornaroli, valutata la situazione, hanno ritenuto che la soluzione migliore fosse quella di spezzare il gioiello ma non disponevano dell'attrezzatura giusta.

Di qui la telefonata ai vigili del fuoco. Che, arrivati dalla caserma, hanno tagliato l'anello liberando il dito della donna. Che, per la dovuta cronaca, è rimasta indenne.