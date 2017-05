Attivisti di Animal Equality protestano davanti a Eurospin contro la vendita di uova da galline in gabbia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Volontari di Animal Equality hanno protestato nella serata di ieri di fronte al supermercato Eurospin di Via Cassanese a Segrate per chiedere all'impresa di cessare la vendita di uova provenienti da galline allevate in gabbia. Gli attivisti si sono presentati con cartelli che mostravano le immagini di allevamenti italiani di ovaiole allevate in gabbia ed hanno informato i passanti riguardo alle terribili ed insalubri condizioni in cui vivono le galline allevate in questi allevamenti, i quali forniscono le uova ad aziende come Eurospin. Diverse aziende del settore alimentare come Coop, Esselunga, Auchan e Carrefour si sono già impegnate pubblicamente ad eliminare le gabbie dalla loro filiera, ma Eurospin si rifiuta di farlo dimostrando di essere completamente indifferente alla sofferenza degli animali e alle richieste reiterate dei suoi stessi clienti. Dal lancio della campagna pubblica per informare i consumatori di questo atteggiamento della dirigenza di Eurospin lo scorso 23 marzo, oltre 14.000 persone hanno già firmato la petizione sul sito www.crudeltaanimale.it/eurospin per chiedere all'Amministratore Delegato di Eurospin, Romano Mion, di cessare la vendita di uova provenienti da galline allevate in gabbia. Oltre a questo, centinaia di consumatori hanno partecipato attivamente alla campagna inviando mail alla direzione di Eurospin, contattando direttamente l'Azienda al telefono e compiendo numerosissime azioni di protesta sui social media dell'Azienda, nel tentativo di spingere i vertici ad eliminare le gabbie dalla propria filiera. Per maggiori informazioni sulla campagna di Animal Equality e per firmare la protesta, visita il sito www.crudeltaanimale.it/eurospin Video-messaggio di Carolina Bertolaso, responsabile campagne aziendali Animal Equaity, Italia: https://www.youtube.com/watch?v=v2bHbUFB98U Info Animal Equality: www.animalequality.it

