Salvano una civetta e un tarabuso in pericolo di vita a Milano

Due cittadini milanesi, nella giornata di giovedì 10 agosto, hanno soccorso due uccelli spaesati e in pericolo in due circostanze diverse: una civetta all'interno di una officina in via Rubattino e un tarabuso (anche detto airone stellato) a bordo strada in zona Assago.

Preoccupati per lo stato di salute dei due animali, li hanno portati direttamente presso la sede di Enpa (Enta nazionale protezione animali) di Milano.

"Dopo le prime cure dei nostri veterinari, questa mattina saranno trasferiti al Cras di Vanzago. Ancora una volta due esempi di attenzione e sensibilità da parte di queste persone che hanno notato i due animali sofferenti e in difficoltà, ci hanno contattato telefonicamente per sapere come e se potevano intervenire e si sono impegnate in prima persona per soccorrerli. Grazie", scrive Enpa.