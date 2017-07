Malore in acqua, 18enne rischia di annegare

Sfiorata la tragedia sul fiume Trebbia, in provincia di Piacenza, nella mattinata di domenica 23 luglio.

Un ragazzo milanese di 18 anni, che si trovava nella zona di Marsaglia con alcuni amici, ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno. Dalla riva qualcuno ha notato che era in difficoltà: più d'una persona si è tuffata per raggiungerlo e portarlo a riva, mentre arrivavano i soccorsi del 118 con due ambulanze.

Il 18enne è stato portato all'ospedale di Piacenza e non sarebbe in pericolo di vita. Probabilmente ha accusato un malore mentre era in acqua, in una zona molto frequentata del fiume.

E all'una di pomeriggio sempre di domenica, a Turbigo, una donna di 51 anni ha rischiato di annegare nel Ticino. Anche lei è stata tratta in salvo da un bagnante e poi portata in ospedale.