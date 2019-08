Tragedia a Cassano d'Adda, si sente male mentre fa il bagno nel fiume: grave un ragazzo

Lotta tra la vita e la morte il ragazzo di 25 anni che ha rischiato di annegare nelle acque del fiume Adda a Cassano nel primo pomeriggio di domenica 11 agosto. Il giovane è stato accompagnato in codice rosso al San Raffaele in arresto cardicircolatorio, le sue condizioni sono disperate. Meno gravi, invece, le condizioni di un altro ragazzo di 26anni che stava facendo il bagno nel corso d'acqua insieme al 25enne: è stato trasportato sempre al San Raffaele ma in codice verde.

Cassano d'Adda fanno il bagno e si sentono male

Tutto è accaduto intorno alle 14.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una primissima ricostruzione sembra che i due, entrambi sudamericani, stessero facendo il bagno nel corso d'acqua quando hanno iniziato ad annaspare. È subito scattato l'allarme: alcune persone che si trovavano lungo la riva del fiume si sono precipitate a soccorrerli e li hanno portati a riva.

Nel frattempo sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elicottero, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri di Cassano d'Adda insieme alla polizia locale.

Il 25enne, stabilizzato, è stato accompagnato in codice rosso al San Raffaele con manovre rianimatxorie in corso, le sue condizioni sono disperate. Meno gravi, invece, le condizioni del 26enne.