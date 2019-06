Ragazzi disabili cadono nel Naviglio con dei tricicli: uno molto grave, l'altro disperso

Tragico episodio a Robecco sul Naviglio nella mattinata di venerdì, verso le 10:20. Due disabili sono caduti nel Naviglio Grande con le biciclette a tre ruote con le quali stavano percorrendo la cicliabile. Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e altrettanti elisoccorsi, vigili del fuoco, con tre squadre, e carabinieri.

A due ore dall'inizio dell'intervento i soccorritori non sono ancora riusciti a trovare uno dei due ragazzi. L'altro, un 27enne, è stato individuato e ripescato, ma le sue condizioni sono molto gravi. Secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, il giovane, in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto e poi trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, in elisoccorso.

Da una prima ricostruzione sembra che i ragazzi siano caduti accidentalmente in acqua, forse dopo aver perso il controllo dei mezzi con i quali stavano percorrendo via Ripa Naviglio Grande. Al lavoro sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Aggiornamento

In base a quanto riferito dai militari, entrambi i ragazzi si trovavano a bordo di bici a tre ruote, con accompagnatori al seguito. Al momento dell'incidente stavano percorrendo la ciclabile, sprovvista di protezioni, lungo il Naviglio, tra Robecco e Cassinetta. Entrambi i ragazzi, del centro diurno per disabili di Macherio, erano legati con cinture di sicurezza ai tricili. Uno dei due, quello recuperato dai soccorritori, è riuscito a sciogliersi dal mezzo. Il triciclo del disperso è stato avvistato a testa in giù in fondo all'acqua, ma non è ancora stato estratto dall'acqua. A quasi tre ore dalla caduta in acqua, si teme che sia ormai troppo tardi per recuperare il giovane ancora vivo.