Vaprio d'Adda, si tuffa nel fiume davanti agli amici: inghiottito e trascinato via dalla corrente

Si è tuffato nel fiume davanti agli amici e non è più riemerso. E ora lo stanno cercando senza sosta vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118. Tragedia a Vaprio d'Adda nel pomeriggio di giovedì 2 luglio.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 15.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 in codice rosso. Sul posto sono al lavoro anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Treviglio. Per il momento le ricerche non hanno dato alcun risultato.