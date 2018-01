Cade in acqua mentre pesca: paura per un 33enne nell'hinterland di Milano

Molto spavento nella mattinata di domenica 21 gennaio per un pescatore nell'hinterland sud di Milano, a Zibido San Giacomo. L'uomo, mentre praticava il suo hobby, è caduto in acqua e ha accusato una ipotermia. E' stato necessario l'intervento dei sanitari del 118.

E' successo intorno alle otto e mezza di mattina. Il pescatore, un 33enne, si trovava nei pressi di uno dei tre laghi Carcana, nella frazione di San Pietro Cusico di Zibido. Si tratta di un centro molto noto per la pesca sportiva. Ad un certo punto, non si sa con esattezza il motivo, il 33enne è caduto in acqua.

Immediato il soccorso dei sanitari del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza della Croce Bianca di Binasco e con un'automedica da Milano. Il 33enne è stato portato al pronto soccorso del San Paolo per accertamenti, in codice giallo.