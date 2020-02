Milano, anta dell'armadio cade addosso a una bimba di 5 anni mentre ci gioca: ferita gravemente

Una bambina di cinque anni stava giocando con l'anta dell'armadio quando questa si è staccata dai cardini e le è rovita addosso. Incidente domestico nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio in via val Trompia, tra Roserio e Quarto Oggiaro, verso le 17. Sul posto ambulanza e automedica del 118.

A causa del forte impatto, la piccola ha riportato traumi al cranio e a un ginocchio. Al momento dell'arrivo dei soccorritori per fortuna, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, era cosciente e collaborava con il personale sanitario: non sembrerebbe in pericolo di vita. In via precauzionale e per i dovuti accertamenti, dopo essere stata intubata la bimba è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.