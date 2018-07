Furto di ovuli: un anno e otto mesi alla segretaria del ginecologo Antinori

20 mesi di carcere. Questa la condanna chiesta dal pm di Milano Maura Ripamonti per Bruna Balduzzi, collaboratrice di Severino Antinori, il ginecologo romano condannato a sette anni e due mesi per aver prelevato otto ovociti a danno di una giovane infermiera spagnola. All'epoca dei fatti Balduzzi, oltre a collaborare con Antinori, lavorava come segretaria nella clinica Matris, dove nel 2016 la vittima del medico venne costretta a sottoporsi ad anestesia per poi subire l'intervento con cui le vennero prelevate cellule gametiche.

Balduzzi, con ad altre due persone, ha scelto di essere processata con rito abbreviato nell'ambito del procedimento a carico di Antinori e di altre 16 persone accusate a vario titolo di un presunto commercio destinato alla fecondazione eterologa e di appropriazione indebita di materiale biologico. Oltre al ginecologo arrestato nel 2016, altri tre imputati erano già stati condannati a pene fino a cinque anni e due mesi. Durante l'udienza dell'11 luglio, il pm ha chiesto anche 8 mesi di carcere per due imputati minori; mentre la difesa ha sostenuto l'estraneità di Balduzzi ai fatti, chiedendone l'assoluzione. Il prossimo 20 luglio il giudice prenderà una decisione sia per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato sia per quelli sottoposti a rito ordinario.

L'inchiesta sul commercio di ovuli era scattata dopo la denuncia dell'infermiera spagnola, che si era costituita parte civile chiedendo un risarcimento danni da 100 mila euro. Antinori, che si era difeso proclamandosi innocente, era stato sospeso dall'ordine dei medici e condannato a sette anni e due mesi di carcere per il furto di oviciti e per aver falsificato la firma dell'infermiera nel modulo dell'autorizzazione col consenso informato. Inoltre, la clinica Matris, teatro della triste vicenda, è stata posta sotto sequestro fino alla sentenza definitiva.