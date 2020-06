Milano, anziana aggredita mentre torna a casa: buttata a terra e ferita per la collanina

L'hanno sorpresa alle spalle. Uno dei due malviventi, mentre l'altro aspettava in auto, l'ha aggredita e fatta finire a terra. Poi entrambi sono spariti, senza per ora lasciare tracce.

Una donna di 79 anni, un'anziana italiana, è stata rapinata domenica sera in via Santa Rita da Cascia, alla Barona. Stando a quanto lei stessa ha raccontato alla polizia, verso le 21.30 - mentre tornava a casa - è stata scippata da un uomo, poi fuggito. I rapinatori, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati almeno due e a bordo di un'auto. Dopo aver individuato la vittima, il conducente avrebbe accostato la macchina mentre l'altro sarebbe sceso, avrebbe strappato la collanina alla vittima e sarebbe poi risalito a bordo per scappare.

Nel "blitz", l'anziana è rovinata a terra ed è rimasta ferita, tanto che gli agenti hanno allertato un'ambulanza del 118, che ha poi accompagnato la vittima al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, dove fortunatamente i medici non le hanno diagnosticato ferite particolarmente gravi. Sulla rapina indagano i poliziotti, che sono alla ricerca di tracce utili per identificare e trovare i due malviventi.