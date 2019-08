Milano, anziana aggredita e rapinata: colpita alle spalle da due uomini per la collanina

Una donna di ottantatré anni, un'anziana italiana, è stata rapinata domenica sera mentre tornava a casa sua in via Chopin, al Vigentino.

Verso le 19.40, stando a quanto ricostruito dalla polizia, la vittima è stata sorpresa alle spalle da due uomini - un 20enne e un 23enne romeno -, che l'hanno spintonata e le hanno scippato una catenina in oro che la donna aveva al collo.

Un passante ha assistito alla scena e ha allertato una Volante che si trovava a passare di lì e che in pochi minuti ha fermato i due 20enni, entrambi arrestati con l'accusa di rapina in concorso. L'anziana è stata medicata sul posto dal 118, ma per fortuna non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Poco dopo, verso l'1, la stessa sorte è toccata a una ragazza di diciannove anni, presa a pugni da due uomini in viale Coni Zugna. Uno dei rapinatori è stato bloccato da un congolese di ventinove anni, mentre l'altro è riuscito a fuggire con il cellulare della giovane.