Milano, paura per una donna rapinata nell'androne di casa: la polizia cerca un uomo

Una donna di 78 anni è stata pedinata, aggredita e rapinata nell'androne della propria abitazione in via Palmieri a Milano. La signora ha riferito l'accaduto alla polizia, che ora indaga per trovare il responsabile, descritto dalla vittima come un giovane di origine straniera.

La rapina in via Palmieri

Stando alla ricostruzione dei fatti, avvenuti attorno alle 18.30 di sabato, la donna è stata rapinata della borsa con all'interno alcuni documenti, un cellulare e poco altro. L'uomo si sarebbe intrufolato fin dentro l'atrio dopo aver inseguito la donna. La 78enne non è rimasta ferita.

Sul caso ora indaga la polizia.