Allarme scatta senza motivo, ma è "provvidenziale": i carabinieri salvano un'anziana caduta

E' stato provvidenziale un allarme partito per un malfunzionamento da un appartamento di Cerro Maggiore, in provincia di Milano. Un'anziana che aveva avuto un infortunio domestico, infatti, è stata in questo modo salvata dai carabinieri.

Tutto è iniziato verso le due e mezza del pomeriggio del 12 gennaio. Ai carabinieri della compagnia di Legnano è arrivata la segnalazione di un allarme scattato in un appartamento di Cerro Maggiore: i militari si sono precipitati sul posto, ma in realtà l'allarme era partito senza motivo, per un malfunzionamento del meccanismo.

Sul posto, però, i carabinieri hanno sentito le urla disperate di un'anziana che - da un appartamento nei dintorni - chiedeva aiuto. Hanno quindi infranto la finestra per entrare in casa e hanno trovato la donna, una 85enne, che era inciampata in un tappeto ed era caduta ferendosi seriamente alla testa: la donna non riusciva più ad alzarsi. Così le hanno prestato i primi soccorsi e, intanto, hanno avvertito il 118: i sanitari hanno poi portato l'anziana al pronto soccorso di Legnano, dove è tutt'ora in osservazione.