Milano, anziano scomparso in zona viale Umbria, la famiglia: "È affetto da Alzheimer"

Sono ore di apprensione per la famiglia di Enrico Gorla. L'uomo, un anziano italiano di 79 anni, è scomparso da lunedì 25 novembre in zona viale Umbria a Milano.

Anziano malato di Alzheimer scomparso

L'anziano è malato di Alzheimer in stato avanzato. E, secondo quanto riportato dalla famiglia, si è allontanato da casa, nei pressi di via Cadore. L'ultima volta è stato visto in un bar di via Tito Livio.

L'idetikit dello scomparso

È alto 1,78, pesa 80 chili. Porta gli occhiali, è calvo ma indossava una coppola scozzese di colore rosso, un maglione rosso, un cappotto scuro e dei pantaloni blu.

Chiunque avesse informazioni puà chiamare le forze dell'ordine o l'associazione Penelope Lombardia al 380 7814931.