Ragazzo annegato nel Lago Maggiore, il papà al sindaco di Arona: "Più controlli, basta morti"

Un appello al sindaco di Arona affinché quello che è capitato a suo figlio non capiti più. A nessuno. È la lettera aperta che ha lanciato sui social Luca Schito: padre di Lorenzo, il15enne di Cerro Maggiore annegato nella cittadina piemontese il 2 giugno.

Salve signor sindaco sono il papà del ragazzo che è annegato domenica scorsa, le volevo chiedere una gentilezza con il cuore in mano. Solo lei può evitare altri annegamenti. Il mio appello, visto che tanti ragazzi vanno in quel lago, è se si può mettere un presidio di un bagnino oppure una guardia giurata che avvisi i ragazzi di non allontanarsi e di restare vicino alla riva perché prima o poi quello che è successo a mio figlio succederà ad altri. Il mio appello è questo: fermiamo altri morti.