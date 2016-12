Apple Store, le linee guida. Almeno otto eventi gratuiti all'anno nel nuovo anfiteatro

Approvate dalla giunta di Milano le linee guida sul nuovo Apple Store di piazza Liberty. Il prossimo passaggio sarà la firma della convenzione con Apple Store Retail Italia e la società Immobiliare Cinematografica, proprietaria dell'Anteo insieme alla Bpm. L'intervento prevede il ribassamento della parte centrale della piazza, con la realizzazione di un anfiteatro aperto al pubblico che potrà anche ospitare eventi culturali. L'anfiteatro raccorderà il livello della piazza con un altro spazio, a livello intermedio tra la piazza e il negozio sottostante. La sovrintendenza e il Municipio 1 hanno già dato il loro ok al progetto.

Alle spalle dell'anfiteatro, la vetrata schermata da una cascata d'acqua che segnerà l'ingresso del negozio, a cui si potrà accedere anche dalle scale che verranno realizzate all'interno di una struttura vetrata con due vasche d'acqua ai lati, oltre che da due rampe di scale poste ai lati dei gradoni dell'anfiteatro e da un ascensore posizionato sulla piazza. Tutti dettagli che si conoscevano e che erano "filtrati", ora messi nero su bianco.

Apple organizzerà, ogni anno, almeno otto eventi pubblici gratuiti di alto profilo concordati con l'amministrazione e proporrà al comune almeno quattro ulteriori eventi all'anno. La società Immobiliare Cinematografica verserà 4.666.200 euro. Apple rifonderà al comune 768.722,15 euro, pari al costo del rifacimento di piazza Liberty nel 2013, e poi circa 127 mila euro ogni anno per l'uso delle aree della piazza.

Immobiliare Cinematografica e Apple, inoltre, dovranno eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l'area e installare un piezometro, un dispositivo per monitorare l’andamento della falda in corrispondenza della piazza, con obbligo di rendiconto semestrale al comune.

Intanto continuano i lavori per l'ampliamento del Cinema Anteo in piazza XXV Aprile, che entro settembre 2017 diventerà il "Palazzo del Cinema", portando da 4 a 10 le sale, con spazi raddoppiati, ristoranti e una nursery. Sempre nel 2017, inoltre, partiranno i lavori per la messa in sicurezza, il restauro e la ristrutturazione dello storico Cinema Orchidea, che dopo anni di inattività, nel 2019 tornerà alla fruizione dei milanesi.

"E' un progetto ambizioso e di grande respiro internazionale che consegnerà alla città un nuovo luogo per i milanesi e per i visitatori – sottolinea l’assessore all’urbanistica Pierfrancesco Maran – L’apertura di uno dei brand più prestigiosi a livello mondiale, inoltre, dimostra la grande attrattività che Milano rappresenta in questo momento e rafforza ulteriormente il ruolo della città quale vetrina internazionale e polo attrattore culturale ed economico".