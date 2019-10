Milano, si fingono ricchi clienti arabi e rubano anello da 100mila euro: il colpo da Malvezzi

Indossavano vestiti d'alta gamma molto costosi. Ricchi, arabi e interessati a fare shopping di lusso come capita spesso per le vie del Quadrilatero di Milano. E' questo l'identikit della coppia di finti clienti che attorno alle 13 di giovedì ha fatto un colpo da 100mila euro all'interno della gioielleria Malvezzi in via Borgospesso, nel distretto della Moda meneghino

A raccontare l'accaduto sono i carabinieri del Comando provinciale. A denunciare il furto è stato lo stesso titolare di Malvezzi, un italiano di 58 anni. L'uomo ha riferito che la coppia, dopo aver visto diversi gioielli, si era dimostrata interessata ad acquistare alcuni preziosi. Prima di concludere l'affare, i due avevano spiegato di aver bisogno di un interprete, considerando il loro scarso italiano.

Con questa scusa, la coppia era riuscita a lasciare la gioielleria senza destare sospetti: con la promessa che sarebbero tornati a breve. Non è chiaro come, in quel momento, era stati in grado di portare con loro un prezioso anello dal valore di 100mila euro. Un pezzo molto costoso ma, secondo quanto riferito dal personale della gioielleria, solo parzialmente assicurato.

Sul caso ora indagano i carabinieri che dopo aver preso la descrizione della coppia hanno preso visione dell'impianto di video sorveglianza del locale. Le immagini saranno fondamentali per capire l'identità dei due ladroni che hanno fatto bingo.