Area C spenta giovedì e venerdì: da lunedì 13 febbraio le novità

Giovedì e venerdì 10 febbraio 2017 viene sospesa Area C per l’aggiornamento del sistema e il rinnovo della segnaletica stradale. Infatti da lunedì 13 febbraio entrano in vigore le nuove regole (qui tutti i particolari).

Le modifiche all’attuale provvedimento di Area C, che hanno l'obiettivo di ridurre la congestione in centro, anche per la presenza degli importanti cantieri per la costruzione della linea 4 della metropolitana, sono:

Divieto di accesso ai veicoli Euro 3 diesel di proprietà dei residenti che però, e solo fino al 15 ottobre 2017, potranno utilizzare i 40 ingressi gratuiti.

Divieto di accesso ai veicoli Euro 4 diesel senza filtro antiparticolato (Fap) con alcune deroghe che riguardano:

- residenti all’interno di Area C fino al 14.10.2018;

- veicoli privati di appartenenti alle Forze dell’Ordine fino al 14.10.2018;

- veicoli trasporto cose leggere e di servizio compresi manutentori e servizi di emergenza fino al 14.10.2017;

- autoveicoli adibiti a noleggio con conducente (NCC) superiori a 9 posti (classificate come diesel pesanti) fino al 14.10.2018;

- veicoli trasporto cose pesanti fino al 14.10.2018

