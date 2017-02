Area C, da lunedì in vigore le nuove regole

1 / 6

Cambia Area C. Da lunedì 13 febbraio entrano infatti in vigore le nuove regole per cercare di limitare al minimo gli accessi delle auto al centro città.

Gli obiettivi delle nuove norme - spiegava il comune ad ottobre scorso - vanno dal “fluidificare la circolazione di tutti i mezzi di trasporto” a un quanto mai rilevante “diminuire il numero dei veicoli che transitano e sostano nel centro storico”.

Le nuove regole, infatti, sono molto più stringenti, tra nuovi divieti - auto diesel Euro 3 ed Euro 4 fuori da Area C - e nuove categorie di vetture che dovranno pagare, come Gpl e metano.

“L’applicazione delle regole - avevano fatto sapere da palazzo Marino al momento della presentazione della novità - si tradurrà in circa settemila ingressi in meno al giorno dal febbraio 2017. La riduzione è paragonabile a quella che si registra per effetto delle vacanze scolastiche confrontando i mesi di maggio e giugno” .

Tutte le nuove regole di Area C: i dettagli