Centinaia le aree verdi senza sponsor a Milano: ecco come finanziarle

Sono centinaia le aree verdi di Milano "a caccia" di sponsor per la loro manutenzione e riqualificazione. Tutto il verde pubblico della città può essere oggetto di sponsorizzazione privata, eccetto ovviamente i grandi parchi e alcune aree specifiche.

Il tema è diventato di grande attualità con l'avvio della sponsorizzazione di Starbucks del giardino di piazza del Duomo (lato ovest), con due filari di palme e altrettanti di banani. Le prime palme innestate hanno avviato fortissime polemiche in città e anche - purtroppo - un atto vandalico che ha portato all'incendio di alcune di esse, nella notte tra sabato e domenica. Per la cronaca, l'individuazione del responsabile sarebbe questione di ore.

Tornando alle sponsorizzazioni, Pierfrancesco Maran (assessore a verde e urbanistica) evidenzia che "con questo meccanismo di collaborazione tra pubblico e privato possiamo rendere le nostre aiuole più belle e curate, garantendo al contempo visibilità alle aziende. Sarebbe bello, ad esempio, se qualcuno si facesse avanti per dare un nuovo look alle aiuole di piazza Buonarroti, Via Monte Titano, piazza Udine, o ancora piazza Fontana".

Attualmente sono 83 le aree verdi sponsorizzate. I contratti stipulati negli ultimi 12 mesi riguardano le aree di piazza Cavour, piazza Meda, Corso Lodi angolo via Papi, via Da Filicaia angolo via Ornato, via Gallarate 283, piazza Scala e piazza Duomo.

COME PARTECIPARE ALLA CURA DEL VERDE A MILANO