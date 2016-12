Centro commerciale di Arese evacuato, suona l'allarme: poi torna la normalità

Il centro commerciale Il Centro di Arese è stato fatto evacuare mercoledì 28 dicembre 2016. Sarebbero partiti dei segnalatori di incendio che hanno dato l'alert.

Come si può ascoltare nell'audio sottostante, i clienti sono stati invitati a lasciare il grande mall con urgenza.

Non ci sono state scene di panico, come segnala Varesenews.it, e tutto si è svolto nella più completa calma. Non è stata diramata dalla direzione la causa specifica. Il personale ha gestito il deflusso delle persone verso l'esterno con professionalità. La situazione è ben presto tornata alla normalità e ai clienti è stato permesso subito di rientrare nella struttura.

Ai vigili del fuoco non sono arrivate particolari segnalazioni.