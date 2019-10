Follia a Milano, uomo gira armato di coltello e poi si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Girava per strada con un coltello in mano. Senza un motivo e girovagando minaccioso, in piena notte. Poi, quando è stato fermato dai poliziotti di una volante del Commissariato Greco Turro di passaggio, si è scagliato contro di loro. Alla fine è stato bloccato e arrestato.

Folle gira armato di coltello a Milano

Folle serata per un 47enne dello Sri Lanka, in zona Niguarda a Milano. L'uomo, già noto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, è stato immobilizzato dai poliziotti in via Luigi Ornato.

Attorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì è stato bloccato mentre passeggiava con un coltello tra le mani. In soccorso della prima volante, è intervenuta anche la Accursio Bis. Gli agenti alla fine lo hanno portato via in manette con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Solo per puro caso nel corso della colluttazione non ci sono stati feriti.