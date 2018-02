Panico sulla metro a Milano: uomo armato aggredisce un addetto Atm, la folla fugge

"C'è un uomo armato in metro". E' bastato che qualcuno urlasse questa frase per provocare il panico più totale a bordo di un vagone della linea rossa. Fuggi fuggi generale su un treno che viaggiava tra le fermate di Bande Nere e Gambara, verso Sesto Fs, attorno alle 14.30. Effettivamente sulla metro c'era un uomo - un italiano di 43 anni - con una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, che aveva appena aggredito un addetto alla sicurezza Atm fuori servizio.

La colpa del dipendente dell'Azienda dei trasporti, un 55enne, era stata quella di chiedergli spiegazioni, dopo averlo beccato a saltare i tornelli. Per tutta reazione, il 43enne aveva tirato fuori la pistola e lo aveva colpito col calcio. Per poi fuggire, arma in mano, verso il treno. Gli altri passeggeri hanno capito il pericolo e sono scappati come formiche dentro il treno stesso, fino alla fermata successiva dove sono andati fuori

Molti sono scesi a Gambara senza capire effettivamente cosa fosse avvenuto. Alcuni hanno creduto si trattasse di uno scherzo. In realtà per l'episodio la circolazione è stata sospesa per un po' da Atm. L'addetto alla sicurezza è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Carlo e il 43enne è stato arrestato dalla polizia. Si tratta di un personaggio già noto alla giustizia.