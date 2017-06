"In questo quartiere non mi sento sicuro", e porta nello zaino 13 armi

«Ci sono troppi stranieri in giro nel mio quartiere!». E' questa la giustificazione che ha fornito un trentacinquenne, V.G., ai carabinieri che nello zaino gli avevano appena trovato una vera e propria "armeria bianca".

L'uomo aveva tre shurikn con lame in acciaio, quattro coltelli da cucina, due pugnali in acciaio, una mazzetta da muratore, una mannaia in acciaio, una roncola a mezza luna e un nunchaku in legno.

A che cosa davvero gli servissero non è dato sapere, almeno per il momento. Certo è che imbattersi in una persona che si porta in giro tutte quelle armi bianche è un caso più unico che raro. La perquisizione in strada è stata casuale. L'hanno effettuata i carabinieri di Vigevano in via della Tocca nella giornata del 26 giugno.

L'uomo, operaio di professione, per il momento è stato denunciato; e le armi bianche, ovviamente, tutte sequestrate. Tenendo fede alla sua (un po' traballante) giustificazione, dovrà ora trovare un altro sistema per "sentirsi sicuro" quando girerà per la sua zona di residenza.