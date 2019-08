Pistole, coltelli, tirapugni e manganelli: così i finanzieri hanno trovato un 'arsenale' a Rho

Sono rimasti sorpresi anche i militari delle fiamme gialle quando, durante la perquisizione domiciliare nell'abitazione di 35enne di Rho, hanno rinvenuto un piccolo arsenale composto da un revolver e una pistola complete del relativo munizionamento - 36 cartucce - e coltelli, tirapugni e manganelli.

L'arsenale in una casa di Rho

La scoperta della Guardia di Finanza di Rho ha fatto scattare subito le manette ai polsi dell'uomo. Le armi da fuoco erano prive di matricola. La pistola, originariamente a salve, era stata modificata e resa idonea all’utilizzo di proiettili veri.

L'arsenale è stato sequestrato per realizzare gli accertamenti per verificare se siamo mai state utilizzate in azioni criminali passate.

L'uomo, incensurato, è stato arrestato per detenzione di armi clandestine. Ora, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria milanese, è stato rinchiuso nel carcere di San Vittore.