Milano, rapina al Carrefour per rubare snack e un test di gravidanza: arrestata una donna

Una donna di trentaquattro anni è stata arrestata giovedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Per lei la manette sono scattate all'interno del Carrefour di via Rismondo, in zona Baggio, dove aveva pensato bene di fare la spesa - o almeno provarci - senza pagare.

Verso l'una, infatti, la 34enne è entrata nel supermercato insieme a una complice e dopo un rapido giro tra le corsie le due si sono avviate all'uscita senza passare dalle casse. A fermarle ci ha pensato l'addetto alla vigilanza del locale, che era stato insospettito dal loro atteggiamento.

Per tutta risposta, le due hanno aggredito la guardia con calci e pugni nel tentativo di fuggire. "L'impresa" è riuscita alla complice, mentre la 34enne è stata immobilizzata e poi consegnata agli agenti, che l'hanno arrestata. Sotto i vestiti e nella borsa aveva nascosto il bottino: alcuni snack e un test di gravidanza.