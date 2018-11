Latitante evasa dal carcere di Bollate presa a Barcellona: tradita da questa foto messa su Fb

Si era trasformata in un fantasma lo scorso aprile, quando aveva deciso di non tornare più in cella e di far perdere le proprie tracce. Pochi giorni fa, però, si è tradita da sola, con una foto e un commento pubblicati su Facebook che hanno scritto la parola fine sulla sua latitanza.

È terminata la fuga di Ana Maria Sala, argentina di quaranta anni condannata in Appello a quindici anni di reclusione per furti, ricettazioni e truffe telematiche ed evasa il 29 aprile del 2018 dal carcere di Bollate. Quel giorno, sfruttando un permesso premio, la quarantenne non aveva fatto ritorno nel penitenziario milanese ed era diventata ufficialmente una ricercata.

La truffatrice con dodici figli

Poco dopo il suo nome e il suo cognome sono finiti sulle scrivanie dei carabinieri della sezione Catturandi, guidati dal capitano Marco Prosperi, che hanno iniziato a tracciare il suo profilo. Così, i militari hanno scoperto che le generalità di Ana Maria corrispondevano a circa venti alias - come una vera truffatrice professionista - e che la donna era da sempre sposata con un uomo al quale aveva dato dodici figli.

Uno di loro - una ragazzina - era stata al centro di uno dei tentativi di truffa della quarantenne. La donna, che all'epoca lavorava come collaboratrice domestica a casa di una signora milanese decisamente benestante - aveva cercato di convincere la sua datrice di lavoro a inserire nel suo stato di famiglia la ragazza, così da poter ottenere la futura eredità.

Gli investigatori, nel costruire l'identikit della ricercata, si sono concentrati proprio sui ragazzi, scoprendo che uno dei suoi figli vive a Barcellona: un posto fuori dall'Italia, ma non troppo lontano e quindi ideale per la fuga e la latitanza.

La foto su Facebook di "mamita"

A inizio novembre la svolta e la conferma che quella fosse la pista giusta. Il giovane ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto di sua madre con le nipotine e, come ulteriore prova, nei commenti ha scritto a un altro dei suoi fratelli "tanti baci dalle bimbe e dalla mamita".

I carabinieri hanno immediatamente allertato i Mossos d'Esquadra - la polizia catalana -, che ha individuati la quarantenne in un palazzo abbandonato alla periferia di Barcellona.

Al momento del blitz per arrestarla, però, gli agenti non hanno trovato Ana Maria all'interno dell'edificio, che probabilmente lei stessa aveva lasciato soltanto poche ore prima. Ma l'appuntamento con i Mossos era soltanto rinviato.

Il giorno dopo - il 12 novembre - i poliziotti l'hanno fermata mentre cercava di rubare il portafogli a una coppia di turisti sulla Rambla. Poi è bastato confrontare il suo volto con quello della foto stampata sul mandato d'arresto europeo e far scattare le manette.

A giorni la quarantenne sarà estradata e tornerà in carcere in Italia. Quando è evasa doveva scontare una condanna fino al 4 maggio del 2025.

Foto - Il commento che ha incastrato la latitante